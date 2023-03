Che cosa è il “gol di Turone”? Storia di un equivoco lungo 40 anni (Di martedì 28 marzo 2023) Il gol di Turone è una delle storie trite e ritrite del calcio italiano che dovrebbero testimoniare i furti della Juve, ma è davvero così? Adesso ci si mette anche la televisione di Stato e la Rai a dover riesumare con un documentario speciale la Storia del “Gol di Turone” e quel pazzesco Juventus-Roma del 1981. Si tratta di un evento che ha sicuramente segnato il calcio italiano, perché a oltre 40 anni si continua ancora oggi a evocare lo scandalo e la vergogna di quella partita. Ma siamo sicuri che sia vera la Storia? Gol Turone Juventus Roma 1981 (Fonte: Ansa Foto)Siamo nella stagione 1980-81, con la Roma che è diventata la principale rivale della Juventus nella lotta al titolo. Alla 28esima giornata mancano tre partite alla fine e la sfida del Comunale tra bianconeri e giallorossi ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 28 marzo 2023) Il gol diè una delle storie trite e ritrite del calcio italiano che dovrebbero testimoniare i furti della Juve, ma è davvero così? Adesso ci si mette anche la televisione di Stato e la Rai a dover riesumare con un documentario speciale ladel “Gol di” e quel pazzesco Juventus-Roma del 1981. Si tratta di un evento che ha sicuramente segnato il calcio italiano, perché a oltre 40si continua ancora oggi a evocare lo scandalo e la vergogna di quella partita. Ma siamo sicuri che sia vera la? GolJuventus Roma 1981 (Fonte: Ansa Foto)Siamo nella stagione 1980-81, con la Roma che è diventata la principale rivale della Juventus nella lotta al titolo. Alla 28esima giornata mancano tre partite alla fine e la sfida del Comunale tra bianconeri e giallorossi ...

