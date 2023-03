Che boiata la scusa con cui la Francia si tiene i terroristi (Di martedì 28 marzo 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/03/Porrocast-1.mp4 La Corte di Cassazione della Francia ha deciso di non rimandare in Italia i 10 terroristi che da più di 20 anni, anzi 30, sono a Parigi senza aver pagato i loro debiti con la giustizia italiana. La tesi e l’idea della vecchia dottrina Mitterrand, quella degli anni 80, è che in Italia si è condotta una guerra civile e la giustizia italiana ha utilizzato degli strumenti che non erano accettabili dal diritto internazionale, Tutte boiate. La cosa vera è che la Francia è stata la patria dei terroristi italiani e la Gauche Caviar ha sempre apprezzato questi intellettuali che, come nel caso di Battisti, quando tornano in Italia e vengono assicurati alle patrie i galere, non fanno altro che confermare i crimini che loro avevano commesso. Questa è una ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 28 marzo 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/03/Porrocast-1.mp4 La Corte di Cassazione dellaha deciso di non rimandare in Italia i 10che da più di 20 anni, anzi 30, sono a Parigi senza aver pagato i loro debiti con la giustizia italiana. La tesi e l’idea della vecchia dottrina Mitterrand, quella degli anni 80, è che in Italia si è condotta una guerra civile e la giustizia italiana ha utilizzato degli strumenti che non erano accettabili dal diritto internazionale, Tutte boiate. La cosa vera è che laè stata la patria deiitaliani e la Gauche Caviar ha sempre apprezzato questi intellettuali che, come nel caso di Battisti, quando tornano in Italia e vengono assicurati alle patrie i galere, non fanno altro che confermare i crimini che loro avevano commesso. Questa è una ...

