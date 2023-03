Charlene di Monaco è sparita di nuovo | c’è grande preoccupazione per lei

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 28 marzo 2023)dididagli impegni pubblici di corte: c’è moltaper quello che le sta succedendo in queste ore. Dopo la malattiadiè riapparsa a fianco del marito Alberto. La donna occupa un ruolo fondamentale nel Principato dianche se in alcune occasioni la sua immagine è oscurata dalle cognate e anche dall’amata nipote Charlotte. A causa d’alcune seri problemi di saluteè stata lontana da Montecarlo per mesi.di- foto Ansa. Grantennistoscana.itLa moglie di Alberto Grimaldi ha avuto un malore mentre si trovava in Sud Africa per una missione umanitaria: per mesi è stata ...