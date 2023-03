Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlCondor_ : #ChampionsLeague ?? La @OfficialASRoma ha la necessità di rientrare nelle prime 4 posizioni. Crollo della… - VE_in_Champions : TuttoVenezia: Verso il rush finale. #Venezia, #Jajalo e #Beghetto out. Ritorno in campo duro, poi gli scontri diret… - admnstrngr : RT @tvdellosport: Napoli - ???????????? ???????????????????? ???? ???????????? ?????? ????????`???? Distruzione e guerriglia totale in piazza del Gesù a Napoli a poche or… - Klosevic11 : @__Daniels__ @vergnanoquadro @AleMariotti1992 @OfficialSSLazio Nessun trofeo derby vinti. Sono derby che sono scont… - GiancarloP_ : @ItaljanDragon io nn odio dybala, ma come calciatore x me nn è un 10 da juve, e in questi anni lo ha dimostrato ogn… -

Arresti domiciliari per Nicola Verolla, l'ultras dei "Vecchi Lions" del Napoli in carcere per glitra ultras tedeschi scoppiati in occasione della partita diLeague tra Napoli e Eintracht. È quanto ha deciso la decima sezione del tribunale del Riesame di Napoli. In carcere ...... e che faceva il paio con l'inqualificabile (dis)organizzazione Uefa messa in scena prima della finale diLeague disputata l'anno scorso a Parigi , quando violentiavvenuti all'......che nelle prossime settimane porrà di fronte le due formazioni nella semifinale di... In programma anche tredi classifica: Bologna - Udinese, Empoli - Lecce e Torino - Sassuolo. ...

Champions, scontri partita: ultras Napoli ai domiciliari Tag24

Va ai domiciliari Nicola Verolla, ultras dei «Vecchi Lions» del Napoli in carcere per gli scontri con gli ultras tedeschi scoppiati in occasione della partita di Champions League tra Napoli e ...(ANSA) - NAPOLI, 28 MAR - Va ai domiciliari Nicola Verolla, ultras dei "Vecchi Lions" del Napoli in carcere per gli scontri tra ultras tedeschi scoppiati in occasione della partita di Champions League ...