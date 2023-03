Champions League, date e orari dei quarti di finale (Di martedì 28 marzo 2023) Benfica-Inter, Manchester City-Bayern Monaco, Real Madrid-Chelsea e Milan-Napoli. Questi gli incroci nei quarti di finale dell'edizione 2022/2023 della Champions League, pronta ad entrare nella sua fase più calda. Ben tre le... Leggi su europa.today (Di martedì 28 marzo 2023) Benfica-Inter, Manchester City-Bayern Monaco, Real Madrid-Chelsea e Milan-Napoli. Questi gli incroci neididell'edizione 2022/2023 della, pronta ad entrare nella sua fase più calda. Ben tre le...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? Champions League, #NapoliMilan biglietti in vendita dalle ore 12:00. Prelazione per gli abbonati fino a giovedì a… - AntoVitiello : Nelle prime tre ore di vendita riservata agli abbonati, venduti 14mila biglietti per l’andata dei quarti di finale… - LiaCapizzi : Che spettacolo da record all'Olimpico. 39.454 * La partita con più spettatori nella storia del calcio femminile in… - ernesto_porzio7 : RT @sscnapoli: ?? Champions League, #NapoliMilan biglietti in vendita dalle ore 12:00. Prelazione per gli abbonati fino a giovedì alle ore 1… - Tutto_CalcioNew : Le dichiarazioni del centrocampista del #Napoli #Zielinski sul campionato e la #ChampionsLeague #tuttocalcionews… -