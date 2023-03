Cervinara | entrano in chiesa e urinano nell’acquasantiera | la sorpresa dei fedeli

(Di martedì 28 marzo 2023) E’ entrato in, si è abbassato i pantaloni e ha urinato all’interno dell’acquasantiera. E’ l’episodio, ai limiti del verosimile, che si è verificato nelladi Sant’Adiutore Vescovo di, nella provincia di Avellino.(Avellino), entra ine urinaLe circostanze dell’accaduto non sono chiare. A denunciarlo, però, Stefania Cioffi, presidente L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Rissa tra giocatori e i genitori entrano in campo, la dura presa di posizione del CR Lombardia - VIDEO Tuttocampo

Nella chiesa di Sant’Adiutore Vescovo di Cervinara, in provincia di Avellino, in Campania, un episodio sconcertante si è ripetuto per la seconda volta: un uomo è entrato nella chiesa e ha fatto pipì ...Per ben due volte, nella chiesa di Sant'Adiutore Vescovo di Cervinara (Avellino), qualcuno è entrato ed ha fatto pipì nell'acquasantiera.