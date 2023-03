Cerignola, ladri rubano camper per screening cardiologico poi si pentono: “Scusate per il disguido” (Di martedì 28 marzo 2023) Hanno rubato un camper allestito per uno screening cardiologico gratuito, ma travolti dallo sdegno di autorità e opinione pubblica per il furto sono tornati sui loro passi. È accaduto a Cerignola, nel Foggiano, dove lo scorso sabato era in programma un’attività dell’Istituto nazionale per le ricerche cardiovascolari che proponeva la possibilità di effettuare liberamente l’elettrocardiogramma. Di fronte alle proteste per il gesto, i ladri hanno fatto ritrovare il mezzo con all’interno un biglietto: “Scusate per il disguido”. Insomma, pentiti per il tipo di mezzo rubato, non per il furto in sé. L’assessora Maria Dibisceglia aveva commentato duramente il furto, avvenuto mentre il camper era parcheggiato nel centro cittadino: “Come amministrazione avevamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Hanno rubato unallestito per unogratuito, ma travolti dallo sdegno di autorità e opinione pubblica per il furto sono tornati sui loro passi. È accaduto a, nel Foggiano, dove lo scorso sabato era in programma un’attività dell’Istituto nazionale per le ricerche cardiovascolari che proponeva la possibilità di effettuare liberamente l’elettrocardiogramma. Di fronte alle proteste per il gesto, ihanno fatto ritrovare il mezzo con all’interno un biglietto: “per il”. Insomma, pentiti per il tipo di mezzo rubato, non per il furto in sé. L’assessora Maria Dibisceglia aveva commentato duramente il furto, avvenuto mentre ilera parcheggiato nel centro cittadino: “Come amministrazione avevamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarioParroco : RT @sallo_news: I ladri restituiscono il camper per le analisi cardiache a Cerignola - giusmo1 : RT @sallo_news: I ladri restituiscono il camper per le analisi cardiache a Cerignola - MikyTarricone : A Cerignola i ladri sono bravi cristiani. Un errore tecnico. - sallo_news : I ladri restituiscono il camper per le analisi cardiache a Cerignola - redazioneTN : RT @repubblica: 'Scusateci': riconsegnato con un biglietto dei ladri il camper per gli screening cardiologici rubato a Cerignola [di Daniel… -