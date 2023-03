Ceretto, re del Barolo: 'Vino salvo grazie ai migranti' (Di martedì 28 marzo 2023) - 'Abbiamo sempre avuto difficoltà soprattutto a trovare manodopera quando abbiamo cominciato a crescere per la qualità dei nostri vini. Così sono arrivati i rumeni, e dopo quelli del Bangladesh. Ogni ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 28 marzo 2023) - 'Abbiamo sempre avuto difficoltà soprattutto a trovare manodopera quando abbiamo cominciato a crescere per la qualità dei nostri vini. Così sono arrivati i rumeni, e dopo quelli del Bangladesh. Ogni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Frances2035 : #lariachetirala7 Mirta perché non ci vai tu a raccogliere l'uva a 1000€ per qualche mese e poi ritrovarti disoccupa… - BurtulPolastri : @Ariachetira occupazione...il rappresentante cinque stelle ...ha bisogno di mille Ceretto ...in italia ce ne sono m… - Frances2035 : #lariachetirala7 prendiamo migranti poco istruiti x raccogliere uva e facciamo scappare all'estero i ns laureati;… - scarabellimauro : @Ponzietto @AndreaBitetto @AnnalisaAntas @CorsiniSa @magnomiche @PBurattini @marco_valente_ @marcoarchetti @RafRmd… -