Cento anni dell'Aeronautica, si festeggia alla base di Licola (Di martedì 28 marzo 2023) L'aeronautica Militare compie Cento anni e anche a Giugliano si festeggia presso la base di Licola. Una giornata speciale con diverse cerimonie a cui a partecipare sono stati gli altri corpi militari e le istituzioni. Dopo l'alzabandiera solenne alla presenza delle autorità del territorio, il Comandante Francesco Santucci ha letto i messaggi istituzionali per ricordare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

