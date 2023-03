Cécile McLorin Salvant | l’incanto sospeso della donna serpente

(Di martedì 28 marzo 2023) L’ingresso è guardingo. Non sente la voce dai diffusori e sollecita i fonici, così l’apertura di Dame isuet – divertissement su temi caraibici – che in realtà chiude il suo first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... messveneto : Note nuove, sul palco il jazz di Cécile McLorin Salvant - pinecrest6205 : RT @Dj_JoeFlanger: Cécile McLorin Salvant Live Auditorium di Roma Sala Petrassi – Martedì 21 Marzo 2023 – Foto Gallery di Fabio Spagnoletto… - Dj_JoeFlanger : Cécile McLorin Salvant Live Auditorium di Roma Sala Petrassi – Martedì 21 Marzo 2023 – Foto Gallery di Fabio Spagno… - DannyPhaser : Cécile McLorin Salvant Live Auditorium di Roma Sala Petrassi – Martedì 21 Marzo 2023 – Foto Gallery di Fabio Spagno… - exhimusic : Cécile McLorin Salvant Live Auditorium di Roma Sala Petrassi – Martedì 21 Marzo 2023 – Foto Gallery di Fabio Spagno… -

A seguire, la statunitenseSalvant, nuova stella del canto jazz, premiatissima dalla critica americana e già vincitrice di ben tre Grammy Awards. Foto 1 di 2... Live At Apparatus Carmen Lundy - Fade to BlackSalvant - Ghost Song The Manhattan Transfer & The WDR Funkhausorchester - Fifty Samara Joy - Linger Awhile Best Jazz Instrumental Album ...A seguire, la voce della statunitenseSalvant , nuova stella del canto jazz. Foto 1 di 2 Marcotulli & Fresu