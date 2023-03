C’è una medicina per l’umanità ferita: tutti siamo chiamati a farne buon uso (Di martedì 28 marzo 2023) Quaresima è il tempo giusto per riflettere sul vero senso dell’elemosina. Si tratta di una forma di pietà legalistica? O è la sintesi di una vita onesta, fatta di amore verso Dio e verso il prossimo? La vera giustizia è: “Non fare a nessuno ciò che non piace a te” (Tb 4, 15). Solidarietà, dono, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 28 marzo 2023) Quaresima è il tempo giusto per riflettere sul vero senso dell’elemosina. Si tratta di una forma di pietà legalistica? O è la sintesi di una vita onesta, fatta di amore verso Dio e verso il prossimo? La vera giustizia è: “Non fare a nessuno ciò che non piace a te” (Tb 4, 15). Solidarietà, dono, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : Stiglitz, Amato e Sen: tutto quello che c'è da sapere su UE ed Eurozona spiegato in una manciata di minuti. - ZZiliani : Per questo (e così rispondo ai tanti che mi scrivono preoccupati dopo lo stand by di oggi) non c'è alcun motivo per… - TCommodity : L'accordo sui e-fuel alla fine non è altro che una ciambella di salvataggio lanciata ai brand del lusso. Porsche in… - OverTheTof : Io ormai RE4 l'avrò finito non so quante volte, ma c'è una cosa farà sempre cacare sotto come uno stronzo: QUESTI F… - fumoffus : @fauci78 Ma che cazzo stai a compra che non c’è una sega. -

È a rischio la protezione del pentito che ha mandato alla sbarra i Casamonica Nessuno va a fare una guerra coi Casamonica, perché lo sanno che vanno in perdita. Perché sanno che quelli comunque o sparano o comunque vengono loro. Sei in venti e loro vengono in cinquanta. Questi ... Boccia e Braga sono i nuovi capigruppo del Pd A queste critiche, Schlein ha replicando assumendosi completamente la responsabilità delle scelte fatte: 'Si è trattato di una scelta del tutto personale e non il frutto di accordi nascosti'. Schlein ... Italia, la lezione di Retegui: seconde squadre e ius soli sono il futuro Servono invece, eccome,perché i ragazzi si confrontano con una dinamica simile a quella dentro la quale ha dovuto districarsi Retegui in queste due stagioni, appena superati i 20 anni: un campionato ... Nessuno va a fareguerra coi Casamonica, perché lo sanno che vanno in perdita. Perché sanno che quelli comunque o sparano o comunque vengono loro. Sei in venti e loro vengono in cinquanta. Questi ...A queste critiche, Schlein ha replicando assumendosi completamente la responsabilità delle scelte fatte: 'Si è trattato discelta del tutto personale e non il frutto di accordi nascosti'. Schlein ...Servono invece, eccome,perché i ragazzi si confrontano condinamica simile a quella dentro la quale ha dovuto districarsi Retegui in queste due stagioni, appena superati i 20 anni: un campionato ... C'era una volta Tarantino (e il cinema) Rolling Stone Italia