C’è un filo che lega la sentenza sulla ‘ndrangheta stragista ai parenti delle ‘vittime Falange Armata’ (Di martedì 28 marzo 2023) C’è un filo che lega la sentenza in appello a Reggio Calabria del processo denominato ‘ndrangheta stragista e la presentazione, a Roma, dell’associazione familiari delle vittime della Falange Armata: un filo fatto di totale dedizione alla verità e alla giustizia che dovrebbe far riflettere la costituenda Commissione parlamentare antimafia. Sono due fatti slegati tra loro che la sorte ha fatto capitare in concomitanza il 25 marzo, ma a volte la sorte è benevola e nell’accostamento non voluto da alcuno c’è come un monito di cui dirò. Ma andiamo con ordine e ricapitoliamo. Il 25 marzo la Corte di Appello di Reggio Calabria conferma la sentenza di primo grado del processo ‘ndrangheta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) C’è unchelain appello a Reggio Calabria del processo denominatoe la presentazione, a Roma, dell’associazione familiarivittime dellaArmata: unfatto di totale dedizione alla verità e alla giustizia che dovrebbe far riflettere la costituenda Commissione parlamentare antimafia. Sono due fatti sti tra loro che la sorte ha fatto capitare in concomitanza il 25 marzo, ma a volte la sorte è benevola e nell’accostamento non voluto da alcuno c’è come un monito di cui dirò. Ma andiamo con ordine e ricapitoliamo. Il 25 marzo la Corte di Appello di Reggio Calabria conferma ladi primo grado del processo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BarbiniIvana : RT @PERLASCA3: #bisognaSaper _ e che se c'è anche un solo filo di speranza bisogna attaccarsi con i denti e con le unghie senza mollare m… - ilfattoblog : C’è un filo che lega la sentenza sulla ‘ndrangheta stragista ai parenti delle ‘vittime Falange Armata’ - Sveta19344148 : @Swisscooker @HerrGlanz questo è un giornalista filo-russo, anche in questo video incollato insieme da filmati, non… - filo__07 : RT @lafintacinica: C’è chi vive la propria storia in serenità e chi potrebbe viversela ancora meglio fuori ma sente l’esigenza di tornare i… - topimorti : @atrabiliovs ma poi da noi si fanno guerra per le ore letteralmente storia e filosofia non vuole dare nemmeno mezz'… -

Renault - Perché l'Espace ora è una Suv e l'ibrido (full) il nuovo diesel E, a modo suo, anche un esempio di come il costruttore francese stia affrontando la transizione: adattandosi ai tempi, senza rompere il filo rosso con la propria tradizione. Tanto nella scelta delle ... Due 'strani' docenti in arrivo nella scuola italiana - di Giovanni Cominelli Se con l'istituzione della figura del tutor/orientatore si riprende in mano il filo della personalizzazione del rapporto istituzione scolastica - singolo alunno, occorre anche prendere atto che i ... Giorgia sfida i tabù comici C'è un filo logico che lega questo blitz alla tanto discussa comparsata da Fiorello C'è una nuova strategia comunicativa o semplicemente la Meloni aveva bisogno di staccare il cervello con un po' di ... E, a modo suo, anche un esempio di come il costruttore francese stia affrontando la transizione: adattandosi ai tempi, senza rompere ilrosso con la propria tradizione. Tanto nella scelta delle ...Se con l'istituzione della figura del tutor/orientatore si riprende in mano ildella personalizzazione del rapporto istituzione scolastica - singolo alunno, occorre anche prendere atto che i ...C'è unlogico che lega questo blitz alla tanto discussa comparsata da Fiorello C'è una nuova strategia comunicativa o semplicemente la Meloni aveva bisogno di staccare il cervello con un po' di ... Facebook, in Bulgaria è nelle mani dei filorussi WIRED Italia