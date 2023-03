C'è ancora sole ma aprile porterà freddo e maltempo (Di martedì 28 marzo 2023) AGI - Torna il sole su gran parte dell'Italia grazie all'allontanamento verso est della saccatura depressionaria e alla rimonta dell'alta pressione sui settori occidentali del continente: gli ultimi giorni di marzo vedranno condizioni meteo più stabili e temperature in generale rialzo ma "con aprile potrebbero tornare freddo e maltempo". Secondo il Centro Meteo Italiano, infatti, "è ancora presto per scendere nei dettagli ma una perturbazione seguita da aria più fredda potrebbe raggiungere il Mediterraneo già nel primo weekend del mese. Tempo in peggioramento tra sabato e domenica con temperature in calo e possibilità di neve su Alpi e Appennino". Previsioni meteo per oggi Al nord: Al mattino cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio attese velature in transito su tutti i settori, ... Leggi su agi (Di martedì 28 marzo 2023) AGI - Torna ilsu gran parte dell'Italia grazie all'allontanamento verso est della saccatura depressionaria e alla rimonta dell'alta pressione sui settori occidentali del continente: gli ultimi giorni di marzo vedranno condizioni meteo più stabili e temperature in generale rialzo ma "conpotrebbero tornare". Secondo il Centro Meteo Italiano, infatti, "èpresto per scendere nei dettagli ma una perturbazione seguita da aria più fredda potrebbe raggiungere il Mediterraneo già nel primo weekend del mese. Tempo in peggioramento tra sabato e domenica con temperature in calo e possibilità di neve su Alpi e Appennino". Previsioni meteo per oggi Al nord: Al mattino cieli del tuttoggiati. Al pomeriggio attese velature in transito su tutti i settori, ...

