CdS – Lazio ed Inter in azione

(Di martedì 28 marzo 2023) 2023-03-28 15:01:41 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: Retegui all’asta. Succede così sul mercato. Effetto dei due gol all’esordio con l’Italia. Sbucato dal nulla, Mateo si è preso la scena e il mercato. Lotito sbuffa. Il ct Mancini, vestendolo d’azzurro, ha acceso i riflettori. La, ecco il retroscena, era in contatto e stava lavorando sul centravanti del Tigre da un paio di mesi. L’esse è concreto, certificato. Sono arrivate conferme. Di più: quel nome, sul tavolo del senatore a Villa San Sebastiano, è piovuto il 31 gennaio, quando la società biancoceleste ha chiuso l’operlegata a Diego Gonzalez, attaccante paraguayano preso in prestito con diritto di riscatto dal Celaya. Gli emissari del club messicano avevano segnalato Retegui al presidente della, quando ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : CdS - Retegui, la Lazio si sente in pole. Ma oggi ci sarà un summit con l'Inter - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Retegui accostato al Napoli, ma piace anche a Lazio e Juventus - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Retegui accostato al Napoli, ma piace anche a Lazio e Juventus - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Retegui accostato al Napoli, ma piace anche a Lazio e Juventus - lazio_magazine : CDS - Retegui accostato al Napoli, ma piace anche a Lazio e Juventus -

Secondo il relatore, si deve al meritorio lavoro di Arpache, già dal 2008, ha attivato un ...//www.giustizia - amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/nodeRef=&schema=&nrg=...In sostanza il Tar del, accogliendo il ricorso del pm nisseno Pasquale Pacifico , ha basato ... In sede giurisdizionale il presidente della settima sezione delMarco Lipari aveva evidenziato ...Ilgli ha comunque dato torto decidendo di non sospendere la notifica del Tar del: la carta è stata dunque consegnata ai legali dei due ex dirigenti Fabio Paratici e Federico Cherubini ma ...

CdS - Retegui, la Lazio si sente in pole. Ma oggi ci sarà un summit con l'Inter Fcinternews.it

Il Corriere dello Sport si è soffermato sul possibile futuro di Mateo Retegui, attaccante del Tigre: "Il Tigre a fine stagione eserciterà l’opzione per riscattarlo (2,3 milioni) dal Boca Juniors, che ...Il nuovo bomber azzurro fa gola ai club italiani. Il Tigre lo riscatterà dal Boca (che manterrà il 50% sulla rivendita) per 2 milioni di euro ...