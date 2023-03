Cdm, via libera per il decreto bollette: misura da 4,9 miliardi di euro. Attesa per la conferenza stampa | DIRETTA (Di martedì 28 marzo 2023) Tanti i temi discussi dalla squadra del governo Meloni durante la riunione odierna del Cdm: il Consiglio dei ministri è stato convocato per oggi, martedì 28 marzo, alle 17 a Palazzo Chigi. Al termine dell’incontro, gli esponenti dell’esecutivo prenderanno parte alla consueta conferenza stampa. All’ordine del giorno c’erano, in cima alla lista, il nuovo decreto ... Cdm, via libera per il decreto bollette: misura da 4,9 miliardi di euro. Attesa per la conferenza stampa DIRETTA TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 marzo 2023) Tanti i temi discussi dalla squadra del governo Meloni durante la riunione odierna del Cdm: il Consiglio dei ministri è stato convocato per oggi, martedì 28 marzo, alle 17 a Palazzo Chigi. Al termine dell’incontro, gli esponenti dell’esecutivo prenderanno parte alla consueta. All’ordine del giorno c’erano, in cima alla lista, il nuovo... Cdm, viaper ilda 4,9diper laTAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Governo: via libera in Cdm a codice degli appalti - vivereitalia : Decreto bollette 2023, via libera del Cdm: le misure - Libero_official : In Cdm via libera al #codiceSalvini, cambiano le regole per gli #appalti: 'Più rapidità, digitalizzazione, liberali… - News24_it : Decreto bollette 2023, via libera del Cdm: le misure - fisco24_info : Decreto bollette 2023, via libera del Cdm: le misure: (Adnkronos) - Gli interventi a favore di famiglie e imprese… -