Cdm, la conferenza stampa coi ministri Lollobrigida e Schillaci: la diretta (Di martedì 28 marzo 2023) Dopo l’ok del Consiglio dei ministri a quello che è stato definito “Codice Salvini” sugli appalti, è in corso la conferenza stampa coi ministri Francesco Lollobrigida (Agricoltura) e Orazio Schillaci (Salute) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Dopo l’ok del Consiglio deia quello che è stato definito “Codice Salvini” sugli appalti, è in corso lacoiFrancesco(Agricoltura) e Orazio(Salute) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : ?? Ddl concorrenza, codice degli appalti e sostegni alle famiglie. La conferenza stampa del governo sulle novità int… - ElisabettaFerr2 : RT @petunianelsole: Il cdm fissato per le 17 non è ancora iniziato. Seguirà conferenza stampa. Chissà quando. Stappo il bianchetto. #gior… - petunianelsole : Il cdm fissato per le 17 non è ancora iniziato. Seguirà conferenza stampa. Chissà quando. Stappo il bianchetto. #giornatina - marin_cdm : RT @MariaDellaMoni6: Oggi al liceo di Colle Val d'Elsa, è stato impedito al professor Ugo Mattei di tenere una conferenza per gli alunni. A… - gjscco : RT @joey_cricket: TRASFERTA • Cdm Il 9 marzo in Calabria #Cutro val bene tre aerei: Falcon “privato” per #Salvini. I MINISTRI NON VOGLIONO… -