Catania, il presidente Pelligra: «Torneremo in Serie A» (Di martedì 28 marzo 2023) Il proprietario del Catania Pelligra: «Torneremo in Serie A, potrei anche staccare un assegno da 100 milioni di euro per tornarci domani» Il Catania è tornato in Lega Pro e il proprietario dei rosablu, l’imprenditore australiano Ross Pelligra, ha parlato a SBS Italian della sua decisione di acquistare il club etneo e dei suoi obiettivi di riportarlo addirittura in Serie A. Di seguito le sue parole. SCELTA DI COMPRARE IL CLUB – «Ricordo il giorno in cui mi è balenata l’idea di rilevare il club, sono sempre stato a Catania e volevo investire nel calcio per stringere i legami fra Australia e Italia e così quando si è creata l’opportunità ho trascorso ore davanti a youtube per farmi un’idea. Alla fine mi hanno convinto la passione e il senso ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 marzo 2023) Il proprietario del: «inA, potrei anche staccare un assegno da 100 milioni di euro per tornarci domani» Ilè tornato in Lega Pro e il proprietario dei rosablu, l’imprenditore australiano Ross, ha parlato a SBS Italian della sua decisione di acquistare il club etneo e dei suoi obiettivi di riportarlo addirittura inA. Di seguito le sue parole. SCELTA DI COMPRARE IL CLUB – «Ricordo il giorno in cui mi è balenata l’idea di rilevare il club, sono sempre stato ae volevo investire nel calcio per stringere i legami fra Australia e Italia e così quando si è creata l’opportunità ho trascorso ore davanti a youtube per farmi un’idea. Alla fine mi hanno convinto la passione e il senso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Catania, il presidente Pelligra: «Torneremo in Serie A» - _CalcioItaliano : RT @DiMarzio: Le dichiarazioni del presidente del #Catania, neo promosso in #LegaPro - DiMarzio : Le dichiarazioni del presidente del #Catania, neo promosso in #LegaPro - EHEAAOO : RT @lasiciliait: Intervista a tutto campo con il presidente del Catania Ssd, Ross Pelligra - FocuSicilia : Le connessioni con le #periferie, il rinnovo del #parco mezzi in chiave #green, il successo di #CataniaTuGo e il co… -