Castello del Terriccio | svelata l' annata 2018

(Di martedì 28 marzo 2023) Ventitré anni vissuti intensamente. È la storia didelil vino rosso dell'omonima azienda toscana in quel di Castellina Marittima, nei boschi alle spalle della costa livornese ma già in provincia di Pisa, ereditata da Gian Annibale Rossi di Medelana nel 1975 e da lui ripensata da esclusiva azienda agricola a «laboratorio» di vigneti e vini che sono saliti ai vertici della produzione italiana.delè il penultimo nato in questa continua ricerca di qualità, nel 2000, ed è un blend tra Sirah e Petit Verdot, dove il primo è comunque la parte dominante dell'uvaggio. Viene affinato in tonneaux d'Allier per circa 22 mesi e successivamente in bottiglia. Ne vengono prodotte circa 20.000 bottiglie l'anno. Dal 2019 l'azienda è in mano al nipote del fondatore, Vittorio Piozzo di Rosignano Rossi ...