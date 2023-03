Castelforte / Omicidio Fidaleo, si è svolto il secondo interrogatorio di Miriam Mignano (Di martedì 28 marzo 2023) Castelforte – E’ durato per l’intera mattinata di lunedì il secondo interrogatorio di Miriam Mignano, la 29enne di Castelforte rimasta gravemente ferita nel corso della sparatoria del 7 marzo nella hall dell’albergo Nuova Suio in cui aveva perso la vita il direttore Giovanni Fidaleo, di San Giorgio a Liri. La donna è stata sentita dai L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di martedì 28 marzo 2023)– E’ durato per l’intera mattinata di lunedì ildi, la 29enne dirimasta gravemente ferita nel corso della sparatoria del 7 marzo nella hall dell’albergo Nuova Suio in cui aveva perso la vita il direttore Giovanni, di San Giorgio a Liri. La donna è stata sentita dai L'articolo Temporeale Quotidiano.

