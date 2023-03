Castel San Giorgio, vandalismo nel Cimitero: installate telecamere (Di martedì 28 marzo 2023) Sono state già installate le telecamere di videosorveglianza all’interno dell’area cimiteriale di Castel San Giorgio intitolata a San Giovanni Paolo II. Un importante risultato ottenuto dall’amministrazione Lanzara e dall’assessore ai servizi cimiteriali Domenico Rescigno in sinergia con l’assessore all’innovazione tecnologica Antonia Salvati. «Il Cimitero cittadino, da sempre un fiore all’occhiello per il nostro territorio, sarà dotato di un impianto di videosorveglianza di ultima generazione che ci consentirà di assicurare maggiore controllo e sicurezza all’interno del luogo sacro» dichiara il sindaco di Castel San Giorgio, Paola Lanzara. «In passato, anche nel nostro Cimitero si sono registrati furti ed atti vandalici ai quali non ... Leggi su zon (Di martedì 28 marzo 2023) Sono state giàledi videosorveglianza all’interno dell’area cimiteriale diSanintitolata a San Giovanni Paolo II. Un importante risultato ottenuto dall’amministrazione Lanzara e dall’assessore ai servizi cimiteriali Domenico Rescigno in sinergia con l’assessore all’innovazione tecnologica Antonia Salvati. «Ilcittadino, da sempre un fiore all’occhiello per il nostro territorio, sarà dotato di un impianto di videosorveglianza di ultima generazione che ci consentirà di assicurare maggiore controllo e sicurezza all’interno del luogo sacro» dichiara il sindaco diSan, Paola Lanzara. «In passato, anche nel nostrosi sono registrati furti ed atti vandalici ai quali non ...

