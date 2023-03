Cassazione francese conferma il No all’estradizione in Italia di 10 terroristi

(Di martedì 28 marzo 2023) La Corte disi è pronunciata sull'estradizione dei 10 exrossini rifugiati da decenni a Parigi. Fra questi ci sono l'ex di Lotta Continua, Giorgio Pietrostefani, condannato a 22 anni come uno dei mandanti dell'omicidio del commissario Calabresi, e sei ex militanti delle Brigate rosse. Resiste così il fondamento giuridico della dottrina Mitterand, nonostante le parole di Macron e del ministro della Giustizia in favore dell’estradizione dalla Francia arriva l’ennesimo no che mette definitivamente una pietra sopra l’estradizione dei 10 exdi estrema sinistra, condannati inper fatti di sangue. Questa la motivazione la stessa già data dalla corte d’appello di Parigi: «Glini sono stati giudicati colpevoli dalla ...

La decisione della Corte di Cassazione di non concedere l'estradizione in Italia a dieci terroristi appartenenti all'estrema sinistra, Brigate Rosse e non solo, ricercati per eversione e reati di sangue è un duro colpo ...

Il ministro della Giustizia francese all'Agi: "Piena fiducia nella collaborazione con l'Italia". La Corte di Cassazione francese ha confermato oggi il rifiuto di estradare dieci ex terroristi rossi ...