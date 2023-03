Case green, ecco di quanto aumenta il valore degli immobili con i lavori di efficientamento energetico (Di martedì 28 marzo 2023) Case green quale aumento di valore degli immobili eseguendo i lavori di efficientamento energetico? A questa domanda ha dato una risposta l’Università Iuav di Venezia che ha svolto una ricerca per conto dell’Osservatorio Rebuid. Lo studio si basa sul miglioramento delle classi energetiche in linea con quanto prevede la direttiva Case green, approvata dal Parlamento ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 marzo 2023)quale aumento dieseguendo idi? A questa domanda ha dato una risposta l’Università Iuav di Venezia che ha svolto una ricerca per conto dell’Osservatorio Rebuid. Lo studio si basa sul miglioramento delle classi energetiche in linea conprevede la direttiva, approvata dal Parlamento ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlexBazzaro : Secondo me, anche votare per chi vuole le case green imposte per legge. Forse sarà nel prossimo articolo. - berlusconi : Ci sono state alcune decisioni discutibili, come il blocco della costruzione di auto non elettriche e quella sulle… - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Case green, bomba in arrivo sui mutui ??? Lo dice persino l’Aifa. Con terze e quarte dosi più eff… - nuvolar97330681 : RT @ilClito_Ride: Ricordatevi la sua faccia: questo è uno di quelli che in UE ha votato la direttiva green sulle case. - PortoFedora : RT @valy_s: Quando persone come @AngeloBonelli1 vi dicono che “nessuno sarà obbligato ad adeguarsi”.. vi stanno MENTENDO. Per gli immobili,… -