Cartabellotta Gimbe | ' Il Servizio sanitario Nazionale è in codice rosso nell' indifferenza'

Lo dichiara in una nota il presidente della Fondazione, Nino. L'emergenza Covid - 19 , si legge nella nota della Fondazione, ha ulteriormente indebolito il Ssn, ..."La crisi di sostenibilità del Ssn - dichiara Nino, presidente- sta raggiungendo il punto di non ritorno tra l'indifferenza di tutti i Governi che negli ultimi 15 anni, oltre ..."Nel marzo 2013 " conclude" la Fondazioneha lanciato la campagna 'Salviamo il Nostro Servizio Sanitario Nazionale', con il monito che la perdita del SSN non sarebbe stata ...

Sanita': Cartabellotta (Gimbe), Ssn in codice rosso e spesa scaricata ... Borsa Italiana

