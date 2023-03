Carolyn Smith crolla davanti a Silvia Toffanin: lacrime e commozione (Di martedì 28 marzo 2023) Carolyn Smith si è lasciata andare alla commozione durante la puntata di Verissimo: ai fan della giudice di Ballando con le stelle si è stretto il cuore. Tra i personaggi più apprezzati di Ballando con le Stelle c’è sicuramente Carolyn Smith, da molti anni giudice del dancing show condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Anche quest’anno Ballando con le Stelle – conclusosi con la vittoria di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca – ha ottenuto ascolti molto elevati e il merito, oltre che della conduttrice, è anche dei giudici che valutano di puntata in puntata i progressi dei concorrenti in gara. Carolyn Smith si commuove a Verissimo – Credit Instagram VerissimoTV – Grantennistoscana.itIl pubblico apprezza in particolare la ballerina e la coreografa di Glasgow, che vive ... Leggi su grantennistoscana (Di martedì 28 marzo 2023)si è lasciata andare alladurante la puntata di Verissimo: ai fan della giudice di Ballando con le stelle si è stretto il cuore. Tra i personaggi più apprezzati di Ballando con le Stelle c’è sicuramente, da molti anni giudice del dancing show condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Anche quest’anno Ballando con le Stelle – conclusosi con la vittoria di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca – ha ottenuto ascolti molto elevati e il merito, oltre che della conduttrice, è anche dei giudici che valutano di puntata in puntata i progressi dei concorrenti in gara.si commuove a Verissimo – Credit Instagram VerissimoTV – Grantennistoscana.itIl pubblico apprezza in particolare la ballerina e la coreografa di Glasgow, che vive ...

