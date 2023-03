Caro Mancini: chi ha un italiano, scagli la prima pietra (Di martedì 28 marzo 2023) Si sono ribellati un po’ tutti alla lamentela di Roberto Mancini sui club che non fanno giocare gli italiani. Non tanti i rappresentanti delle società, che tutto sommato possono tranquillamente ignorare la critica nel momento in cui ben 6 squadre sono presenti ai quarti di finale delle tre competizioni europee. Piuttosto, è dagli archivi e da chi li sa maneggiare che sono usciti fuori i tabellini di chi si è reso colpevole nel passato di utilizzo degli stranieri fino a metterne in campo undici su undici. Ed è stato gioco facile trovare nello stesso Ct, in veste di allenatore dell’Inter, uno dei massimi responsabili. Non solo, la sua squadra arrivò nell’aprile del 2016 addirittura ad affrontare l’Udinese in una gara dove di rappresentanti del nostro calcio non ce n’era neanche uno, né da una parte, né dall’altra. Effetto del calcio globale, fino all’eccesso, con 14 ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 marzo 2023) Si sono ribellati un po’ tutti alla lamentela di Robertosui club che non fanno giocare gli italiani. Non tanti i rappresentanti delle società, che tutto sommato possono tranquillamente ignorare la critica nel momento in cui ben 6 squadre sono presenti ai quarti di finale delle tre competizioni europee. Piuttosto, è dagli archivi e da chi li sa maneggiare che sono usciti fuori i tabellini di chi si è reso colpevole nel passato di utilizzo degli stranieri fino a metterne in campo undici su undici. Ed è stato gioco facile trovare nello stesso Ct, in veste di allenatore dell’Inter, uno dei massimi responsabili. Non solo, la sua squadra arrivò nell’aprile del 2016 addirittura ad affrontare l’Udinese in una gara dove di rappresentanti del nostro calcio non ce n’era neanche uno, né da una parte, né dall’altra. Effetto del calcio globale, fino all’eccesso, con 14 ...

