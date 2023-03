Caro bollette, da Iva sul gas a bonus riscaldamento: le novità nel decreto (Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 mar. (Adnkronos) - Iva ridotta sul gas e bonus 'riscaldamento' da ottobre a dicembre per tutte le famiglie con reddito superiore ai 15mila euro. Lo prevede una bozza del dl contro i rincari energetici atteso al varo oggi in Consiglio dei ministri. Nelle more della definizione di misure pluriennali da adottare in favore delle famiglie, da finanziare nell'ambito del RepowerEU, a decorrere dal primo ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di bonus sociale è riconosciuto un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superi una certa soglia non ancora specificata nella bozza. Confermata poi per il secondo trimestre ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 mar. (Adnkronos) - Iva ridotta sul gas e' da ottobre a dicembre per tutte le famiglie con reddito superiore ai 15mila euro. Lo prevede una bozza del dl contro i rincari energetici atteso al varo oggi in Consiglio dei ministri. Nelle more della definizione di misure pluriennali da adottare in favore delle famiglie, da finanziare nell'ambito del RepowerEU, a decorrere dal primo ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti diversi da quelli titolari disociale è riconosciuto un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superi una certa soglia non ancora specificata nella bozza. Confermata poi per il secondo trimestre ...

