Caro bollette, codice appalti e ddl concorrenza: tutte le decisioni del Cdm (Di martedì 28 marzo 2023) Via libera in Consiglio dei ministri al nuovo dl bollette e al codice degli appalti, mentre non arriva l'ok al disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza. Nella riunione di Palazzo Chigi iniziata con un'ora di ritardo rispetto all'orario previsto, è iniziato l'esame del ddl ma è emersa la necessità di compiere degli approfondimenti sulla copertura economica della parte relativa alle misure in materia di energia. Il nuovo dl bollette confezionato dal Mef contiene misure a sostegno di famiglie e imprese contro il Caro bollette e interventi in favore del settore sanitario per un ammontare complessivo di risorse stanziate nel provvedimento pari a 4,9 miliardi di euro. Le misure sono state ridisegnate su base trimestrale tenendo conto sia dell'andamento dei ...

