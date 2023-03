Carne sintetica vietata in Italia, approvato il disegno di legge (Di martedì 28 marzo 2023) Il provvedimento discusso a Palazzo Chigi prevede il divieto anche per la produzione di mangimi destinati ad animali – Pesanti sanzioni a chi non rispetterà la nuova legge – “L’Italia è la prima nazione che dice ‘no’ al cibo sintetico e alla Carne sintetica, e lo fa con un atto formale e ufficiale”. Così il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, nel corso della conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri di oggi, martedì, che ha approvato il disegno di legge. La misura, spiega Lollobrigida, è ispirata al principio di “precauzione sancito anche dai regolamenti europei”. Il disegno di legge prevede il divieto della produzione e della commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici, per ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 marzo 2023) Il provvedimento discusso a Palazzo Chigi prevede il divieto anche per la produzione di mangimi destinati ad animali – Pesanti sanzioni a chi non rispetterà la nuova– “L’è la prima nazione che dice ‘no’ al cibo sintetico e alla, e lo fa con un atto formale e ufficiale”. Così il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, nel corso della conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri di oggi, martedì, che haildi. La misura, spiega Lollobrigida, è ispirata al principio di “precauzione sancito anche dai regolamenti europei”. Ildiprevede il divieto della produzione e della commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici, per ...

