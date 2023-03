Carne sintetica in Italia | multe fino a 60mila euro per i trasgressori

(Di martedì 28 marzo 2023) Nel Consiglio dei ministri l’esecutivo ha trovato un accordo sulla messa al bando degli alimenti nati in laboratorio. “Nel provvedimento non c'è alcun atteggiamento persecutorio ma la forte volontà di tutela della salute dei cittadini”, ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida

"L'Italia è la prima nazione al mondo a dire no al cibo sintetici e alla cosiddetta: i prodotti di laboratorio non garantiscono a nostro avviso qualità né benessere, né - lo diciamo ...L'Italia è la prima nazione che dice no al cibo sintetico e alla'e lo fa con un atto formale e ufficiale', ha annunciato il ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, nel corso della conferenza stampa dopo il ...Stop alla. Dopo il Consiglio dei ministri, è Francesco Lollobrigida , ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare, ad esultare in conferenza stampa per una delle misure approvate dal ...

La verità è che non si tratta di carne ma di un prodotto sintetico e ingegnerizzato, che non salva l’ambiente perché consuma più acqua ed energia di molti allevamenti tradizionali, non aiuta la salute ...Inoltre, nel corso della seduta è stata portata in discussione anche una proposta di legge per bloccare la produzione di cibi sintetici, come per esempio i sostituti della carne. Vediamo nel dettaglio ...