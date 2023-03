Carne sintetica in Italia | il governo lavora a un disegno di legge per vietarla

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : AGI - Nel CdM di domani previsto un ddl che vieta la produzione e la commercializzazione di alimenti e mangimi sint… - SusannaCeccardi : La cucina italiana è stata candidata dal Governo a Patrimonio mondiale Unesco. Sarebbe un riconoscimento meritato p… - Corriere : Governo, pronto un ddl per fermare la produzione e il commercio di carne sintetica - controVentoCC : E soprattutto vanno abbattuti i costi e va fatta informazione su questa cosa perchè la carne sintetica NON È il bey… - collecasati : @marcopalears @aspide_l oggi importiamo latte, vitelli e maiali, domani anche carne sintetica alè! -

... oggi in Cdm porterà una proposta di legge per bloccare la produzione e il commercio in Italia di cibi e mangimi sintetici, come la: cioè costruiti da cellule animali in laboratorio. In America ......sottolinea nella bozza del provvedimento - in fase avanzata "gli studi finalizzati alla produzione a fine commerciali di tali alimenti" e negli Stati Uniti è arrivato il via libera "alla prima...Il governo in particolare impone uno stop alla. Formaggio transgenico, un'inquietante verità sulla "cremina": cosa arriva in tavola

Governo, pronto un ddl per fermare la produzione e il commercio di carne sintetica Corriere della Sera

Dopo l'immissione sul mercato del cibo a base di insetti sarà scongiurata la produzione di carne sintetica. All'ordine del giorno nel Consiglio dei Ministri di oggi sarà presentato un disegno di legge ...La carne sintetica è venduta attualmente solo a Singapore. Potrebbe però presto arrivare anche negli Usa. Per ora le polpette di mammut restano solamente un esperimento. Nessuno le ha mai assaggiate ...