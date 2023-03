(Di martedì 28 marzo 2023) L'Italia si difende dai: no allae altri alimenti prodotti in laboratorio per l'uomo e gli animali. Ecco la bozza del ddl e le super multe previste

... oggi in Cdm porterà una proposta di legge per bloccare la produzione e il commercio in Italia die mangimi sintetici, come la: cioè costruiti da cellule animali in laboratorio. In America ...La verità è che non si tratta dima di un prodotto sintetico e ingegnerizzato, che non salva ... ci sarà la rassegna delle tipicità nazionali messe a rischio daisintetici. Il contributo ......è una delle principali fonti di proteine e gli hamburger vegani hanno soppiantato quelli di. ... Mentre le catene tradizionali vendono sempre gli stessiin ogni angolo del pianeta, i menù di ...

Carne e cibi sintetici, arriva la stretta: cosa rischia chi sgarra ilGiornale.it

Dopo l'immissione sul mercato del cibo a base di insetti sarà scongiurata la produzione di carne sintetica. All'ordine del giorno nel Consiglio dei Ministri di oggi sarà presentato un disegno di legge ...Un segnale chiaro che cittadini e istituzioni vogliono dire no all'avanzare del cibo sintetico. Ringraziamo il Governo per ... in commercio che coinvolgono Efsa e Commissione Ue. Dopo la carne la ...