Carne coltivata in laboratorio | il divieto del governo non sta molto in piedi

(Di martedì 28 marzo 2023) Disegno di legge sul tavolo del Consiglio dei ministri per vietare la vendita di cibi e mangimi sintetici. Ma il testo non prende seriamente in considerazione le implicazioni ambientali né lo stato di avanzamento della ricerca

GOOD Meat, una società californiana specializzata in, ha ricevuto l'autorizzazione dalla F ood and Drug Administration statunitense (FDA), per vendere il suo prodotto a base di pollo coltivato in laboratorio. GOOD Meat vende già su ...La pianta, originaria del Messico, oggi èanche in altri paesi, come Stati Uniti, Austria ... Per un piatto completo lo si può abbinare a una fonte proteica, come legumi,, pesce, uova, ...... di colture in vitro per la produzione dinello spazio, degli effetti della microgravita' ... Ed e' anche merito dell'Asi che l'hae consolidata nel tempo. Completata la fase di ...

Dopo le farine di grilli e larve autorizzate dall'Europa, per far fronte al fabbisogno proteico dell'umanità nel futuro, si sta aprendo un altro orizzonte: una azienda australiana leader nel settore ...L’obiettivo è di sostituire la carne convenzionale, proveniente dall’abbattimento, con carne coltivata meno inquinante ma possibilmente dello stesso sapore di pollo, manzo e così via. Estinti Si, ...