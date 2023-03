Carl Brave e la mission impossible di Remember

Leggi su gqitalia

(Di martedì 28 marzo 2023)alla fine torna sempre, corsi e ricorsi di una storia d'amore che non finirà mai (di finire). O che forse, è sempre bello riguardare, talvolta, di sfuggita, nella sua naturale evoluzione. Eccolo ancora qui, dunque,o Coraggio, con un nuovo capitolo di vita vissuta. Il singolo appena uscito si intitola. Sono passati quasi tre anni da un 9 ottobre 2020 in cui tutto era sull'orlo dell'accadere. E questi ricordi, poi concreti, sono oggi due vite che hanno imboccato strade parallele e inconsapevoli, inconsuete, sconosciute, lontane nella distanza. Sono qui ad aspettarti come sempre Trenitalia ch’è in ritardo e a te non prende Ho prenotato a quel cinese a Centocelle Dove hai spezzato in 2 le mie bacchette arrotondi vendendo roba su Vinted Io che non trovo più le mie Nike preferite T’hanno rubato una ...