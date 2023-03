Cardito | assalto con mitra contro casa esponente clan rivale | un fermo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PupiaTv : Cardito, assalto con mitra contro abitazione di affiliato a clan rivale: fermato un uomo -

Secondo quanto emerso dalle indagini della Squadra Mobile di Napoli (coordinata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini) e dei commissariati di Afragola e Frattamaggiore, quella notte asi ...È ritenuto uno dei componenti del commando che, la notte dello scorso 5 marzo, a, in provincia di Napoli, sfondò con un'auto il cancello di un cortile per poi esplodere 22 colpi di mitra e altri colpi di pistola contro un'abitazione. - continua sotto - L'uomo è stato ...... in cui si sciava ancora su più piste tra Terminilluccio est,nord e sud, Carbonaie, Giusti,... Domenica scorsa, come raccontato da Il Messaggero, c'è stato un vero e propriodi turisti ...

Cominciano a delinearsi i contorni dell'assalto armato, di matrice camorristica, andato in scena a Cardito, nella provincia di Napoli, lo scorso 5 marzo: quel giorno, un commando armato sfondò il ...È accusato di un violentissimo raid camorristico messo a segni la notte dello scorso 5 marzo, a Cardito, in provincia di Napoli, l’uomo al quale la Polizia di Stato ha notificato un decreto di fermo ...