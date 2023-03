Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : #Lavoro Lo sfruttamento dei lavoratori è talmente diffuso in Italia che persino i gruppi pubblici stranieri non si… - TgRaiBasilicata : Nell'alto Bradano già arrivati i primi migranti per lavorare nei campi. Ma l'ospitalità non è ancora pronta. In pre… - Avvenire_Nei : #Lavoro Lo sfruttamento dei lavoratori è talmente diffuso in Italia che persino i gruppi pubblici stranieri non si… - EspostiMario : #Propaganda di destra sui migranti Regolarizzate chi oggi lavoro nei campi al posto di fare clic day Sono anni che… - Marilena8016 : @LucillaMasini Quindi piu mafia nei cantieri e piu caporalato forse intende ?????????? -

... che dopo indagini già in corso su una presunta maxi frode fiscale e per, è finito in ... erano state già oggetto di sequestri, per un totale di circa 126 milioni di euromesi scorsi, per ...... condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza, che ha disposto l'amministrazione giudiziaria per un annoconfronti delle due società per. Le indagini ...... hanno effettuato un controllo straordinario in tutti i capoluoghi di provincia italiani e...piattaforme degli obblighi a loro imposti dalla legge è emersa l'esistenza di nuove forme di "...

Caporalato nei cantieri navali, subappalti irregolari anche in Sicilia Gazzetta del Sud

Ma anche giovani italiani della zona, per un terzo dei soggetti identificati nei giorni scorsi. Sarebbero in tutto 16 ... Il sospetto attuale è che sussistano forme di caporalato digitale, un reato ...Ormai siamo al caporalato da parte di Stato estero. Lo sfruttamento dei lavoratori è talmente diffuso in Italia che persino i gruppi pubblici stranieri non si fanno scrupoli a ricorrervi. Trovano evid ...