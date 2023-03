Capigruppo Pd | inizia la gestione Schlein | Boccia al posto di Malpezzi La senatrice | «Avrei preferito una discussione tra noi e non sui giornali»

(Di martedì 28 marzo 2023) Ellynon ha ceduto: i duedi Camera e Senato li decide lei. Le frange del partito che non l’hanno sostenuta alle primarie avevano provato a metterla in guardia: uno presidente di gruppo a lei, uno a chi ha appoggiato Stefano Bonaccini. La nuova segretaria, però, ha voluto proseguire senza accettare questo compromesso: «Non rientrava negli accordi», dicono persone a lei vicine, «Bonaccini doveva diventare presidente del Partito democratico e la trattativa si fermava lì». Mentre, per la segreteria, è certo cheinserirà elementi rappresentativi di altre fazioni, per guidare i gruppi parlamentari ha scelto due suoi fedeli sostenitori durante le primarie. A Palazzo Madama, Francescoprende ildi Simona. A Montecitorio, Debora Serracchiani ...

Elly Schlein non ha ceduto: i duedi Camera e Senato li decide lei. Le frange del partito che non l'hanno sostenuta alle primarie avevano provato a metterla in guardia: uno presidente di gruppo a lei, uno a chi ha ...... salvo per la parte relativa ai ringraziamenti a Enrico Letta e alleuscenti: "Letta, ... Dopodiché, Schleina pungolare la maggioranza: "Siamo in una contingenza economica che, per ......per la prima volta i parlamentari del suo partito alla vigilia delle elezioni dei nuovi. ... - Roma, alla Cameral'esame per la conversione in legge del decreto che riconosce uno ...