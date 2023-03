Cantante Mascherato chiude, Milly Carlucci bocciata: i motivi del flop (Di martedì 28 marzo 2023) L'attuale edizione de Il Cantante Mascherato non sta brillando in termini di ascolti tv. Con la seconda puntata di sabato 25 marzo c'è stato più movimento dal punto di vista del programma in sé rispetto al debutto. I Vertici Rai avrebbero deciso la chiusura del Cantante Mascherato; la trasmissione di Milly Carlucci non dovrebbe tornare in onda a partire dalla prossima stagione tv. A lanciare la bomba è Dagospia. Il portale ha spiegato che i dirigenti del servizio pubblico quest'anno avevano forti dubbi sulla riproposizione del format. Alla fine, però, è stata concessa la realizzazione e la conseguente messa in onda della quarta stagione. Milly Carlucci fa flop e Rai cancella Il Cantante Mascherato: i ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 28 marzo 2023) L'attuale edizione de Ilnon sta brillando in termini di ascolti tv. Con la seconda puntata di sabato 25 marzo c'è stato più movimento dal punto di vista del programma in sé rispetto al debutto. I Vertici Rai avrebbero deciso la chiusura del; la trasmissione dinon dovrebbe tornare in onda a partire dalla prossima stagione tv. A lanciare la bomba è Dagospia. Il portale ha spiegato che i dirigenti del servizio pubblico quest'anno avevano forti dubbi sulla riproposizione del format. Alla fine, però, è stata concessa la realizzazione e la conseguente messa in onda della quarta stagione.fae Rai cancella Il: i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : IL CANTANTE MASCHERATO NON AVRA' UNA NUOVA EDIZIONE. NEL MIRINO BASSI ASCOLTI E COSTI. DISCUSSIONI IN CDA: 'OTTO MI… - Ilsuperbo89 : Era scritto che al sabato avrebbe floppato,ci siamo capiti. Un nuovo flop per la Carlucci,che extra Ballando fatica… - DonnaGlamour : Il Cantante Mascherato “chiude”: Milly Carlucci informata della decisione - LiberoMagazine_ : A causa dei bassi ascolti, #IlCantanteMascherato potrebbe essere cancellato - IsaeChia : Il Cantante Mascherato a rischio chiusura? L’indiscrezione di Dagospia -