Canone RAI: come richiedere l’esenzione e approfittare dello streaming (Di martedì 28 marzo 2023) Tecnoandroid Eliminare televisori e decoder dalla propria abitazione per cessare il pagamento dell’abbonamento radiotelevisivo italiano non basta. Per farlo, è necessario inviare una comunicazione formale all’Agenzia delle Entrate, la quale prenderà nota della situazione e ti esenterà dal pagamento del Canone TV. Per fare ciò, è necessario compilare il Modulo di Esenzione dal Canone RAI, appunto. Canone RAI: chi può richiedere l’esenzione? L’Agenzia delle Entrate spiega che i cittadini che non possiedono un apparecchio televisivo e sono titolari di un contratto di energia elettrica residenziale possono presentare una dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta. Per ottenerlo, è necessario che nessun componente del nucleo familiare possieda un apparecchio ... Leggi su tecnoandroid (Di martedì 28 marzo 2023) Tecnoandroid Eliminare televisori e decoder dalla propria abitazione per cessare il pagamento dell’abbonamento radiotelevisivo italiano non basta. Per farlo, è necessario inviare una comunicazione formale all’Agenzia delle Entrate, la quale prenderà nota della situazione e ti esenterà dal pagamento delTV. Per fare ciò, è necessario compilare il Modulo di Esenzione dalRAI, appunto.RAI: chi può? L’Agenzia delle Entrate spiega che i cittadini che non possiedono un apparecchio televisivo e sono titolari di un contratto di energia elettrica residenziale possono presentare una dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta. Per ottenerlo, è necessario che nessun componente del nucleo familiare possieda un apparecchio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : .@G_Sangiuliano: 'Una cosa che vale deve essere pagata'. @fabfazio: 'Quindi il canone Rai lo farebbe pagare? Per sa… - matteosalvinimi : Abolizione del Canone RAI: la Lega come promesso ha presentato una proposta di legge, chiediamo il sostegno di tutt… - iacopo_melio : Matteo Salvini chiede l’abolizione del Canone RAI perché Lucia Annunziata si è lasciata sfuggire la parola “ca**o”… - infoiteconomia : Esonero canone Rai 2023, occhio alla scadenza - tecnoandroidit : Canone RAI: come richiedere l'esenzione e approfittare dello streaming - -