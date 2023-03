Cannabis, 22,3% studenti scuole superiori l'ha fumata, studio su generazione Z (Di martedì 28 marzo 2023) Milano, 28 mar. (Adnkronos Salute) - "Hai mai fumato Cannabis?". Il 22,3% degli studenti delle scuole superiori italiane risponde sì a questa domanda. E' uno degli aspetti che viene rilevato nello studio 'Dipendenze comportamentali nella generazione Z', frutto di un accordo tra il Dipartimento Politiche antidroga della presidenza del Consiglio dei ministri e il Centro nazionale dipendenze e doping dell'Istituto superiore di sanità, presentato oggi con un convegno a Roma nella sede dell'Iss. Per l'indagine sono stati intervistati nell'autunno del 2022 più di 8.700 studenti tra gli 11 e i 17 anni, 3.600 circa delle scuole secondarie di primo grado e 5.100 circa delle secondarie di secondo grado, su tutto il territorio nazionale, selezionati in modo da ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 marzo 2023) Milano, 28 mar. (Adnkronos Salute) - "Hai mai fumato?". Il 22,3% deglidelleitaliane risponde sì a questa domanda. E' uno degli aspetti che viene rilevato nello'Dipendenze comportamentali nellaZ', frutto di un accordo tra il Dipartimento Politiche antidroga della presidenza del Consiglio dei ministri e il Centro nazionale dipendenze e doping dell'Istituto superiore di sanità, presentato oggi con un convegno a Roma nella sede dell'Iss. Per l'indagine sono stati intervistati nell'autunno del 2022 più di 8.700tra gli 11 e i 17 anni, 3.600 circa dellesecondarie di primo grado e 5.100 circa delle secondarie di secondo grado, su tutto il territorio nazionale, selezionati in modo da ...

