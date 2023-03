"Cani e porci, scusate": clamorosa Pausini, chi massacra senza pietà (Di martedì 28 marzo 2023) Nuova vita per Laura Pausini, neo-sposina del suo Paolo Carta, dopo anni di fidanzamento ed il loro bene comune, la figlia Paola. La signora Carta resta, comunque, un artista musicale molto esuberante e spontanea e in una recente intervista a Radio Italia non ha risparmiato critiche a gran parte della nuova generazione di cantanti italiani, troppo affezionati all'autotune. La Pausini ha, per prima cosa, raccontato come è diventata un artista di successo: “Ho vinto il Festival di Sanremo a 18 anni e per i primi 5 anni sono stata obbligata a viaggiare ovunque con mio padre. Voglio vedere voi cosa avreste detto. Io dicevo ‘basta non ne posso più' – spiega la cantante di Faenza - invece adesso dico ‘grazie a Dio'. Perché lui mi ha insegnato ad essere molto disciplinata. Questo lavoro senza la disciplina non lo fai, puoi anche essere la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Nuova vita per Laura, neo-sposina del suo Paolo Carta, dopo anni di fidanzamento ed il loro bene comune, la figlia Paola. La signora Carta resta, comunque, un artista musicale molto esuberante e spontanea e in una recente intervista a Radio Italia non ha risparmiato critiche a gran parte della nuova generazione di cantanti italiani, troppo affezionati all'autotune. Laha, per prima cosa, raccontato come è diventata un artista di successo: “Ho vinto il Festival di Sanremo a 18 anni e per i primi 5 anni sono stata obbligata a viaggiare ovunque con mio padre. Voglio vedere voi cosa avreste detto. Io dicevo ‘basta non ne posso più' – spiega la cantante di Faenza - invece adesso dico ‘grazie a Dio'. Perché lui mi ha insegnato ad essere molto disciplinata. Questo lavorola disciplina non lo fai, puoi anche essere la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... johnny_libero : #lariachetira ma che CAZZO dice questo? #Salvini li ha fermati gli SBARCHI!!! È la #Meloni che NON È COSA SUA ??… - UnRemagio : @CryptoSol9 Mmm... non erano gli amici dei Sindaci: toh, pensavo solo in Francia ... no, in italia, una volta butta… - C64Peter : @Mov5Stelle Nemmeno in matematica ce la fate, se si quadruplicato le partenze si quadruplicano gli sbarchi, grazie… - ale_tarasco : @Open_gol Povera gente. Questo è ciò che succede a vendere armi a cani e porci per sostenere un'economia che fa mo… - lp_fan_forum : Laura Pausini sbotta: “Cantano cani e porci”, la frecciatina a… - Un nuovo inizio | Articoli & Riviste 2023 -