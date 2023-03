Cani antidroga: addestramento presso il carcere di Capodimonte (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La Casa Circondariale di contrada Capodimonte ha aperto le sue porte al Club Alpino Italiano – sezione di Benevento e ad una sezione della Protezione Civile con l’obiettivo di far conoscere un’eccellenza della Polizia Penitenziaria, il Corpo Cinofili ed annesso Canile. Amici a quattro zampe dell’uomo, impegnati con i loro accompagnatori-istruttori, a svolgere un servizio importantissimo per la comunità e per la legalità sono stati dunque al centro dell’attenzione Il direttore della struttura carceraria, Gianfranco Marcello, ha definito questo servizio “un fiore all’occhiello” del Corpo di Polizia. Sono 4 i Cani antidroga in dotazione al corpo ed altri 2 sono in attesa della attestazione di idoneità, ovvero del completamento del periodo di addestramento. I ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La Casa Circondariale di contradaha aperto le sue porte al Club Alpino Italiano – sezione di Benevento e ad una sezione della Protezione Civile con l’obiettivo di far conoscere un’eccellenza della Polizia Penitenziaria, il Corpo Cinofili ed annessole. Amici a quattro zampe dell’uomo, impegnati con i loro accompagnatori-istruttori, a svolgere un servizio importantissimo per la comunità e per la legalità sono stati dunque al centro dell’attenzione Il direttore della struttura carceraria, Gianfranco Marcello, ha definito questo servizio “un fiore all’occhiello” del Corpo di Polizia. Sono 4 iin dotazione al corpo ed altri 2 sono in attesa della attestazione di idoneità, ovvero del completamento del periodo di. I ...

