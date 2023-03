Cancro dell' endometrio | nuove speranze da immunoterapia più chemio

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 marzo 2023) TORINO (ITALPRESS) – La casa farmaceutica Gsk ha presentato a Torino la prima parteo studio clinico di fase III Ruby in donne adulte con carcinoma endometriale primario avanzato o ricorrente. Dai risultati emerge che l'aggiuntaallaterapia migliora l'intervallo libero da progressione (riduzione del 72%) e aumenta del 36% la sopravvivenzae pazienti. “Questo dato – ha detto Giorgio Valabrega, professore associato Oncologia medica'Università di Torino – è molto significativo non solo in quei soggetti con deficit del mismatch repair, come ci aspettavamo, ma in tutte le pazienti. La rivoluzione è che portiamo un trattamento immuno-terapico in una fase precocea malattia quindi con maggiori possibilità di curare queste pazienti”. ...