Calhanoglu accetta l'offerta dell'Inter, in trattativa con Bastoni: c'è distanza (Di martedì 28 marzo 2023) Una squadra può lasciare l'Inter. Tra chi è in prestito (Acerbi, Bellanova e Lukaku) e chi va in scadenza di contratto a giugno... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 marzo 2023) Una squadra può lasciare l'. Tra chi è in prestito (Acerbi, Bellanova e Lukaku) e chi va in scadenza di contratto a giugno...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Calhanoglu accetta l'offerta dell'Inter, in trattativa con Bastoni: c'è distanza: Una squadra può lasciare l'Inter.… - El_Principe22_ : RT @cmdotcom: #Calhanoglu accetta l'offerta dell'#Inter, in trattativa con #Bastoni: c'è distanza - cmdotcom : #Calhanoglu accetta l'offerta dell'#Inter, in trattativa con #Bastoni: c'è distanza -