Calendario Qualificazioni Europei 2024 oggi | orari partite 28 marzo | tv | streaming | programma

(Di martedì 28 marzo 2023) Non si fermano leper il prossimo Europeo che si disputerà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Sono tante leche si son giocate sin qui, e non smetteranno di arricchire il palinsesto nemmeno nella giornata odierna. In, infatti, ci sono 7 sfide valide per ben 3 differenti gironi: quello A, quello D e infine quello I. Il primo incontro vedrà contrapposte la Georgia del “napoletano” Khvicha Kvaratskhelia e la Norvegia di…Martin Odegaard. L’assenza di Haaland si sta facendo sentire, e gli uomini di Stale Solbakken cercheranno di riscattare la pesante sconfitta rimediata nella prima giornata contro la Spagna. Per lo stesso Gruppo, ma a partire dalle 20.45, ci saranno proprio le “Furie Rosse” a scendere in campo contro la Scozia ad Hampden Park. Entrambe le Nazionali hanno iniziato ...

Gli 'Orange' provano a non farsi troppo distanziare dalla truppa di Deschamps, approfittando del: Gibilterra , che resta in inferiorità numerica per il rosso a Walker, è superata da Depay ,......di questo percorso che il presidente in persona ha segnato con il circoletto rosso sul. ... Nella partita contro Andorra, valida per leall'Europeo del 2024, il romeno ha aperto ...Il torneo si terrà in Galizia dal 9 al 17 giugno, con ilancora da confermare. Gli ...3 Precedentemente si è qualificata nel 2017 (battendo il Dolnolski per 2 - 0 nelle), ...

Calendario Qualificazioni Europei 2024 oggi: orari partite 27 marzo, tv, streaming, programma OA Sport

Oggi martedì 28 marzo, ad attirare principalmente l’attenzione, saranno le 7 partite valide per le Qualificazioni al prossimo Europeo ... un avversario ostico come Israele. Di seguito il calendario ...Vincono senza problemi Olanda, Svezia (assente Ibrahimovic) e Ungheria: vittorie di misura per Austria e Polonia, frenata della Repubblica Ceca.