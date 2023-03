Calendario Mondiali curling Ottawa 2023: programma, orari, tv, streaming (Di martedì 28 marzo 2023) I Mondiali 2023 di curling maschile andranno in scena a Ottawa (Canada) dal 1° al 9 aprile. Alla rassegna iridata parteciperanno tredici squadre, che si affronteranno tra loro in un round robin: ogni Nazionale fronteggerà le dodici avversarie una volta soltanto (per dodici partite a testa), la prima e la seconda classificata si qualificheranno direttamente alle semifinali mentre le formazioni piazzate tra il terzo e il sesto posto disputeranno un playoff per accedere agli incontri che assegneranno le medaglie. L’Italia spera di essere grande protagonista. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella cercheranno di ripetersi dopo il bronzo conquistato lo scorso anno. Le grandi favorite della vigilia sono la Svezia, Canada, Scozia, Svizzera. Gli azzurri hanno tutte le carte in regola per provare ad ... Leggi su oasport (Di martedì 28 marzo 2023) Idimaschile andranno in scena a(Canada) dal 1° al 9 aprile. Alla rassegna iridata parteciperanno tredici squadre, che si affronteranno tra loro in un round robin: ogni Nazionale fronteggerà le dodici avversarie una volta soltanto (per dodici partite a testa), la prima e la seconda classificata si qualificheranno direttamente alle semifinali mentre le formazioni piazzate tra il terzo e il sesto posto disputeranno un playoff per accedere agli incontri che assegneranno le medaglie. L’Italia spera di essere grande protagonista. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella cercheranno di ripetersi dopo il bronzo conquistato lo scorso anno. Le grandi favorite della vigilia sono la Svezia, Canada, Scozia, Svizzera. Gli azzurri hanno tutte le carte in regola per provare ad ...

