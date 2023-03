Calciomercato: quando si apre la finestra estiva? Le squadre sono già al lavoro (Di martedì 28 marzo 2023) La stagione 2022/2023 deve ancora concludersi, con uno scudetto ancora da assegnare ma ormai vicinissimo al Napoli. Ma le squadre di Serie A e di tutta Europa stanno già lavorando per la prossima annata, capendo cosa poter fare per poter alzare l’asticella per la prossima annata tramite il Calciomercato. La finestra di mercato in Serie A comincerà il prossimo 1 luglio, come da tradizione; da quella data sarà infatti possibile depositare i contratti per i giocatori che comporranno le squadre nella prossima stagione. In quel giorno verranno dunque ufficializzati anche tutti i movimenti già accordati in precedenza, che hanno bisogno esclusivamente di essere messi nero su bianco. Un fattore che riguarda sia i calciatori ancora tesserati per una squadra, che per i calciatori che, il giorno prima, vedranno scadere i propri ... Leggi su oasport (Di martedì 28 marzo 2023) La stagione 2022/2023 deve ancora concludersi, con uno scudetto ancora da assegnare ma ormai vicinissimo al Napoli. Ma ledi Serie A e di tutta Europa stanno già lavorando per la prossima annata, capendo cosa poter fare per poter alzare l’asticella per la prossima annata tramite il. Ladi mercato in Serie A comincerà il prossimo 1 luglio, come da tradizione; da quella data sarà infatti possibile depositare i contratti per i giocatori che comporranno lenella prossima stagione. In quel giorno verranno dunque ufficializzati anche tutti i movimenti già accordati in precedenza, che hanno bisogno esclusivamente di essere messi nero su bianco. Un fattore che riguarda sia i calciatori ancora tesserati per una squadra, che per i calciatori che, il giorno prima, vedranno scadere i propri ...

