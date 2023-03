Calciomercato: quale sarà il grande affare dell’estate? (Di martedì 28 marzo 2023) La doppia sfida dell’Inghilterra ad Euro 2024 ha tolto tutti i dubbi: l’affare dell’estate sarà Jude Bellingham. Chi lo prende si aggiudica un calciatore totale. Il baby prodigio del calcio inglese, ora in forza al Borussia Dortmund, è un fenomeno con la “F” maiuscola: ha tecnica, fisico e personalità da vendere. Se qualcuno aveva delle perplessità, ormai dovrebbe averle messe da parte. Per questo centrocampista classe 2003 vale la pena spendere anche una cifra esorbitante. Il futuro è suo. Sulle tracce del giocatore originario di Stourbridge che nel 2018, a soli 15 anni, ha esordito con la maglia del Birmingham City Under 23 mettendo pure a segno un gol, ci sono Real Madrid e Manchester City. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia. Nel 2020 Bellingham si è trasferito al Borussia Dortmund, che lo ha strappato alla ... Leggi su oasport (Di martedì 28 marzo 2023) La doppia sfida dell’Inghilterra ad Euro 2024 ha tolto tutti i dubbi: l’Jude Bellingham. Chi lo prende si aggiudica un calciatore totale. Il baby prodigio del calcio inglese, ora in forza al Borussia Dortmund, è un fenomeno con la “F” maiuscola: ha tecnica, fisico e personalità da vendere. Se qualcuno aveva delle perplessità, ormai dovrebbe averle messe da parte. Per questo centrocampista classe 2003 vale la pena spendere anche una cifra esorbitante. Il futuro è suo. Sulle tracce del giocatore originario di Stourbridge che nel 2018, a soli 15 anni, ha esordito con la maglia del Birmingham City Under 23 mettendo pure a segno un gol, ci sono Real Madrid e Manchester City. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia. Nel 2020 Bellingham si è trasferito al Borussia Dortmund, che lo ha strappato alla ...

