Calciomercato Milan | tra conferme ed incertezze | cambia l’attacco

(Di martedì 28 marzo 2023) Si sa che le pause per le Nazionali rappresentano da sempre la miglior occasione per concedere uno spazio mediatico alle trattative, o meglio, alle ipotesi diin vista della finestra estiva. In questi giorni stiamo assistendo ad una girandola di nomi accostati alin vista della prossima stagione. É altamente probabile che il prossimodelsarà incentrato sul, tracerte e calciatori in bilico, uno su tutti, ma lo scopriremo più avanti., Giroud è molto vicino alla riconferma: Ibrahimovic e Rebic rischiano L’unico che sarebbe certo di una conferma con il rinnovo di contratto è Olivier Giroud, che a settembre spegnerà 37 candeline. Tutti gli altri componenti del reparto sono invece in dubbio. Compreso Zlatan ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Milan alla Moneyball, cosa dicono gli algoritmi: chi prendere all’ala destra #calciomercato - Gazzetta_it : Milan, in testa c'è #Morata. E il contratto è un assist al Diavolo #acmilan #morata #calciomercato - calciomercato_m : MERCATO - Milan, futuro in bilico per Ibrahimovic: su di lui c'è il Monza - 90Valla : RT @MilanNewsit: Monza, si pensa ad Ibrahimovic: Galliani potrebbe tentare l'affondo sullo svedese - not_Furge : RT @MilanNewsit: Monza, si pensa ad Ibrahimovic: Galliani potrebbe tentare l'affondo sullo svedese -

, Atletico Madrid e tutte le altre contender per accaparrarselo dovranno mettere mano al portafogli. Idee e prontezza sul mercato: è così che l'Inter affronterà in estate la questione attaccanti.SEGNALE PER VRANCKX - La presenza di Moncada sugli spalti è un chiaro segnale di come ilcreda nelle qualità di Vranckx nonostante Pioli gli abbia concesso uno spazio irrisorio in questa ...Commenta per primo Paolo Scaroni , presidente del, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'ansa, a margine della presentazione della nuova cattedra De Agostini in Corporate Strategy, all'Università Bocconi di Milano : 'Fondi Sono sempre stato ...

Calciomercato Milan, si infiamma il discorso punta: nuovo nome in cima ai sondaggi rossoneri Spazio Milan

Quest'anno abbiamo superato il girone e poi siamo usciti contro il Milan. L'obiettivo è far crescere la squadra e il Club. Credo che siamo cresciuti e abbiamo ottenuto ottimi risultati, poi ovviamente ...Ecco la sua prossima destinazione dopo il Milan, l’annuncio fa sognare i tifosi ... L’attaccante non è intenzionato a dire addio al calcio giocato, l’infortunio al ginocchio non l’ha fermato.