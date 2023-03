Calciomercato Juventus, si punta un top della Serie A: occhio alla concorrenza (Di martedì 28 marzo 2023) La Juventus, per il prossimo anno, sembra sia interessata ad un top della Serie A; andiamo a vedere di chi si tratta. Ferrero (Ansafoto)Siamo entrati nella fase decisiva della stagione ma la Juventus inizia già a guardare al prossimo anno; i bianconeri, infatti, si vogliono far trovare pronti in vista di una sessione di mercato che deve rinforzare la rosa di Allegri. Uno dei reparti su cui intervenire è il centrocampo a causa di diverse situazioni da valutare a partire da quella sul futuro di Rabiot; il contratto del centrocampista scade il prossimo trenta giugno e sul rinnovo non ci sono ancora novità. Chi, invece, sembra destinato a lasciare la Juventus è Paredes; l’argentino non ha convinto e difficilmente a fine stagione resterà alla corte di Allegri. L’ultimo ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 28 marzo 2023) La, per il prossimo anno, sembra sia interessata ad un topA; andiamo a vedere di chi si tratta. Ferrero (Ansafoto)Siamo entrati nella fase decisivastagione ma lainizia già a guardare al prossimo anno; i bianconeri, infatti, si vogliono far trovare pronti in vista di una sessione di mercato che deve rinforzare la rosa di Allegri. Uno dei reparti su cui intervenire è il centrocampo a causa di diverse situazioni da valutare a partire da quella sul futuro di Rabiot; il contratto del centrocampista scade il prossimo trenta giugno e sul rinnovo non ci sono ancora novità. Chi, invece, sembra destinato a lasciare laè Paredes; l’argentino non ha convinto e difficilmente a fine stagione resteràcorte di Allegri. L’ultimo ...

