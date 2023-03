Calciomercato Juventus, Bonucci lascia per il suo erede? Giovane ma identico a lui (Di martedì 28 marzo 2023) Leonardo Bonucci è stato un simbolo della Juve, ma ormai è prossimo a lasciare Torino, con i bianconeri che hanno individuato il suo erede. Sono pochissimi coloro che sono stati in grado di entrare nella storia della Juventus come ha saputo fare Leonardo Bonucci. Un difensore arcigno, dotato di grande senso dell’anticipo e capacità di impostare l’azione. Dalla vittoria dell’Europeo la situazione è però tristemente precipitata, con il difensore ex Milan che è a tutti gli effetti una delle ultime riserve. Il suo ruolo sembra solamente essere quello di leader dello spogliatoio, ma in realtà sta togliendo un posto ai giovani emergenti. Leonardo Bonucci (Fonte: LaPresse)Per quanto sia stata bellissima ormai è tempo di dirsi addio tra la Juventus e Leonardo ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 28 marzo 2023) Leonardoè stato un simbolo della Juve, ma ormai è prossimo are Torino, con i bianconeri che hanno individuato il suo. Sono pochissimi coloro che sono stati in grado di entrare nella storia dellacome ha saputo fare Leonardo. Un difensore arcigno, dotato di grande senso dell’anticipo e capacità di impostare l’azione. Dalla vittoria dell’Europeo la situazione è però tristemente precipitata, con il difensore ex Milan che è a tutti gli effetti una delle ultime riserve. Il suo ruolo sembra solamente essere quello di leader dello spogliatoio, ma in realtà sta togliendo un posto ai giovani emergenti. Leonardo(Fonte: LaPresse)Per quanto sia stata bellissima ormai è tempo di dirsi addio tra lae Leonardo ...

